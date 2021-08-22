Був найкращим, – Віталій Козловський присвятив покійному батькові щемливий вірш
Джерело:інстаграм Віталія Козловського
Український співак Віталій Козловський втратив батька тиждень тому, 15 серпня. Днями він присвятив покійному щемливий вірш й опублікував його в мережі.
Відомий український артист Віталій Козловський переживає непростий період через смерть свого батька. Віталій Сергійович пішов з життя 15 серпня у віці 74 років.
Важливо У Віталія Козловського помер батько
Віталій Козловський звернувся до покійного батька
Після втрати батька музикант присвятив померлому батькові щемливий вірш. У ньому Віталій Козловський назвав чоловіка натхненням та кумиром.
"Ти був найкращим із батьків,
Моїм натхненням і кумиром!
Своє життя гідно прожив,
Щоб зараз спочивати з миром".
Прощавай, тату,
– написав наприкінці Віталій Козловський.
У дописі артист показав миловидні світлини з татом. На них Віталій зображений з батьком біля річки на відпочинку.
Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського
Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського
Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського
Смерть батька Віталія Козловського
- Про втрату найріднішої людини артист повідомив у той самий день, 15 серпня. Він не назвав причину смерті, а раніше не повідомляв про хвороби чи погане самопочуття Віталія Сергійовича.
- Зазначимо, що батько Козловського колись працював електриком. Довгий час він доглядав за дітьми (сином Віталієм і донькою Оленою) самостійно – дружина поїхала до Італії на заробітки. Там вона знайшла іншого коханого.
- Раніше співак зізнавався, що його мати зраджувала батька, тому вони жили окремо. Та в 73 роки тато артиста знайшов нове кохання – він жив разом із Ніною, яка працювала консьєржкою в його будинку в Києві. Цьому Віталій Сергійович частково завдячував синові – саме він ініціював переїзд батька зі Львова.