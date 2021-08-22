Був найкращим, – Віталій Козловський присвятив покійному батькові щемливий вірш

Український співак Віталій Козловський втратив батька тиждень тому, 15 серпня. Днями він присвятив покійному щемливий вірш й опублікував його в мережі.

Відомий український артист Віталій Козловський переживає непростий період через смерть свого батька. Віталій Сергійович пішов з життя 15 серпня у віці 74 років.

Важливо У Віталія Козловського помер батько

Віталій Козловський звернувся до покійного батька

Після втрати батька музикант присвятив померлому батькові щемливий вірш. У ньому Віталій Козловський назвав чоловіка натхненням та кумиром.

"Ти був найкращим із батьків,

Моїм натхненням і кумиром!

Своє життя гідно прожив,

Щоб зараз спочивати з миром".

Прощавай, тату,

– написав наприкінці Віталій Козловський.

У дописі артист показав миловидні світлини з татом. На них Віталій зображений з батьком біля річки на відпочинку.



Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського



Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського



Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Смерть батька Віталія Козловського