Був національним надбанням, – президент Франції Макрон про смерть Жан-Поля Бельмондо

Легендарний французький кіноактор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року. Йому було 88 років, однак смерть зірки стала справжнім ударом для нації. Велику втрату прокоментував навіть Емманюель Макрон.

Менше ніж за годину після того, як інформація про смерть Жан-Поля Бельмондо розлетілася світом, президент Франції поділився зворушливим дописом у твіттері. Проникливу публікацію Емманюель Макрон присвятив покійній зірці кінематографу.

Важливо Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Він наголосив, що Жан-Поль Бельмондо зробив великий вклад у розвиток французького кіно й був різноплановим героєм, у якому кожен знаходив щось близьке.

Він назавжди залишиться чудовим. Жан-Поль Бельмондо був національним надбанням, сповненим розпачу й вибухового сміху, з гучними голосом і стрімким тілом, піднесеним героєм і знайомою постаттю, невтомним сміливцем і чарівником слів,

– щемливо написав Емманюель Макрон.

Французький актор Жан-Поль Бельмондо / Фото з твіттера Емманюеля Макрона

Зазначимо, Жан-Поля Бельмондо асоціюють з "новою хвилею" кінематографу. Світову популярність він отримав за головну роль у повнометражному фільмі "На останньому подиху", який зняв Жан-Люк Годар.

2016 року актора навіть нагородили "Золотим левом" за внесок у кінематограф. На його рахунку безліч престижних кінопремій і головних ролей у культових французьких картинах.