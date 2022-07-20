"Буремні вірші": Олег Скрипка, Юлія Саніна та Олексій Суханов читають щемливу поезію війни

Українські зірки продовжують долучатися до проєкту "Буремні вірші". Щемливу поезію про війну прочитали Юлія Саніна та Олексій Суханов. Музикант Олег Скрипка навіть прочитав авторський вірш.

Вже декілька місяців арт-проєкт продюсера Павла Шилька "Буремні вірші" за допомогою віршотерапії ментально підтримує та допомагає українцям зцілювати душевні рани, завдані війною. До нього щоразу приєднуються нові знаменитості.

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Олег Скрипка прочитав авторський вірш. З початком війни у творчому доробку Олега з'явилося чимало творів, присвячених темі війни, а вірш "Садок вишневий коло хати" – один з найпроникливіших.

Олег Скрипка читає вірш "Садок вишневий коло хати": дивіться відео онлайн

Солістка колективу The Hardkiss Юлія Саніна озвучила твір Юлії Якимової – "Я залишила свою душу". Юлія пише вірші все своє життя. До війни її творчість складалася з інтимної лірики, але після 24 лютого єдина тема, про яку пише, – війна. Юлія всім серцем любить Україну, мріяла про майбутнє тут. Але жорстока війна змусила її покинути рідне Дніпро та відправитися до Польщі. Вона надзвичайно сумує, адже все життя залишилося вдома, в Україні.

Юлія Саніна читає вірш "Я залишу свою душу": дивіться відео онлайн

Телеведучий Олексій Суханов вступив до лав територіальної оборони, однак не покидає боротьбу на культурному фронті. Щоб підтримати українців він прочитав пронизливий вірш Юлії Гринюк "Круасани, кава та війна". На створення вірша її наштовхнуло спілкування з вже колишніми друзями з росії, котрі "нічого не розуміють". Вірш Юлії – це крик душі, який насправді неможливо повноцінно передати ні словами, ні емоціями.

Олексій Суханов читає вірш "Круасани, кава та війна": дивіться відео онлайн

Традиційно компіляцію відеовіршів проєкту закриває його засновник Павло Шилько з віршем іспанською мовою авторки Карли Маріани Россі. До слова Карла є донькою Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні та великим патріотом нашої країни. Павло виконує твір мовою оригіналу.

Павло Шилько читає вірш "Я думаю про тебе та відчуваю твій біль": дивіться відео онлайн

Які зірки долучилися до проєкту "Буремні вірші"