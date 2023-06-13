"Яка ганьба": Бєдняков, Денисенко гнівно відреагували на Бурдж Халіфа у російському триколорі

Вчора, 12 червня, в ОАЕ підсвітили найвищий хмарочос кольорами країни-терористки. Українські зірки залишили гнівні реакції в коментарях.

У понеділок, 12 червня, у Дубаї вирішили привітати країну-терористку з так званим днем Росії. З цієї нагоди російським триколором підсвітили найбільший хмарочос Бурдж Халіфа.

До слова Акулу, яка з'їла росіянина та стала мемом, муміфікують та виставлять у музеї

Українські зірки у гніві через Бурдж Халіфа

На офіційній сторінці розмістили відео хмарочоса, де на тлі лунає російський гімн. У підписі до ролика додали цинічні слова про так звану "велику історію, культуру та досягнення" Росії.

Українські зірки не забарилися з відповіддю та дали зрозуміти, що такі вчинки тільки ганьблять. Про це висловилися ведучі Андрій Бєдняков, Анатолій Анатоліч, гурт KAZKA, акторка Наталка Денисенко, хореограф Женя Кот, снайперка Євгенія Емеральд та багато інших українців. Вони залишили гнівні коментарі та емоджі.

"Соромно. Що б ви сказали загиблим українцям, які полягли від російської зброї?";

"Яка ганьба!";

"Росія – країна-терорист. Має бути соромно";

"Як вам не соромно!".



Скриншот з інстаграму



Скриншот з інстаграму

Додамо, що вже вночі 13 червня Росія вкотре продемонструвала справжню "культуру" – руйнувати та знищувати, боротися проти мирного населення. Окупанти випустили близько 6 ракет по Кривому Розі, сталося влучання у підприємство та житловий будинок. Внаслідок удару російських загарбників загинуло 11 людей – серед них одна дитина.

На трагедію в Кривому Розі відреагувала перша леді Олена Зеленська, а також Анатолій Анатоліч, для кого Кривий Ріг – рідне місто. Він поділився, що знає, де розташований понівечений нині будинок, бо сам жив у схожій п'ятиповерхівці.