В понедельник, 12 июня, в Дубае решили поздравить страну-террористку с так называемым днем России. По этому случаю российским триколором подсветили самый большой небоскреб Бурдж Халифа.

К слову Акулу, съевшую россиянина и ставшую мемом, мумифицируют и выставят в музее

Украинские звезды в гневе из-за Бурдж Халифа

На официальной странице разместили видео небоскреба, где на фоне звучит русский гимн. В подписи к ролику добавили циничные слова о так называемой "великой истории, культуре и достижениях" России.

Украинские звезды не замедлили ответить и дали понять, что такие поступки только позорят. Об этом высказались ведущие Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич, группа KAZKA, актриса Наталья Денисенко, хореограф Женя Кот, снайпер Евгения Эмеральд и многие другие украинцы. Они оставили гневные комментарии и эмоджи.

"Стыдно. Что бы вы сказали погибшим украинцам, павшим от российского оружия?";

"Какой позор!";

"Россия – страна-террорист. Должно быть стыдно";

"Как вам не стыдно!".



Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма

Добавим, что уже ночью 13 июня Россия еще раз продемонстрировала настоящую "культуру" – разрушать и уничтожать, бороться против мирного населения. Оккупанты выпустили около 6 ракет по Кривому Рогу, произошло попадание в предприятие и жилой дом. В результате удара российских захватчиков погибли 11 человек – среди них один ребенок.

На трагедию в Кривом Роге отреагировала первая леди Елена Зеленская, а также Анатолий Анатолич, для кого Кривой Рог – родной город. Он поделился, что знает, где расположен изуродованный ныне дом, потому что сам жил в похожей пятиэтажке.