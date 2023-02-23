В феврале 2022 года "Бумбокс" гастролировал со всеукраинским туром. За два дня до полномасштабного вторжения России музыканты были в Мариуполе. Они последние, кто вышел на сцену драмтеатра, разрушенного российской авиабомбой.

Не упустите На "шабаше" Путина на Лужниках спели на украинском: циничный рэп "Плывет кача" о Мариуполе

Как "Бумбокс" выступал в драмтеатре Мариуполя за два дня до вторжения

Год назад, 22 февраля 2022, "Бумбокс" играл в Мариупольском драматическом театре. Это был последний концерт, который прошел в МДТ. Но мы обязательно сыграем концерт в восстановленном театре Мариуполя. Борьба продолжается,

– вдохновенно написали в фейсбуке.

"Бумбокс" на концерте в драмтеатре Мариуполя / Фото Артура Радько

"Бумбокс" на концерте в драмтеатре Мариуполя / Фото Артура Радько

"Бумбокс" на концерте в драмтеатре Мариуполя / Фото Артура Радько

В комментариях объявилось много тех, кто был на сольнике "Бумбокса" в Мариуполе, а некоторые вспомнили концерт группы в оккупированном сейчас Мелитополе, который состоялся за день до большой войны, 23 февраля:

"Год назад, 22.02.22, у драма на митинге я встретила Андрея Хлывнюка. От удивления забыла, как его зовут и сказала: "О, Хлывнюк". А он улыбнулся";

"Никогда не забудем этот вечер! Последний концерт в моем родном городе! Мариуполь – это Украина. Ждем концерта в восстановленном Мариуполе! Слава Украине";

"Я была на том концерте. Это было невероятно! А через 2 дня началась война";

"Это был невероятный концерт. Спасибо, что приехали, эти воспоминания греют душу. Последний концерт в городе, который уничтожили рашисты. Последние счастливые мгновения";

"А 23 в оккупированном ныне Мелитополе. Моя фотография на аватарке с того концерта. Флаг спрятан. Мечтаю, что после деоккупации, я вернусь домой, откопаю этот флаг, и на нем распишутся музыканты "Бумбокса";

"Последний вечер дома, в Мелитополе, был именно на концерте "Бумбокса" 23 февраля. Спасибо за тот концерт, за последние положительные эмоции".

Так больно отдавать себе отчет, что некоторые люди, которые в тот день были на концерте, пожалуй, уже не с нами,

– щемяще написала одна из поклонниц "Бумбокса".

Напомним, что 22 февраля 2022 года, за два дня до нападения России, перед драмтеатром действительно собрался патриотический митинг, на который местные пришли с желто-голубыми флагами, плакатами "Мариуполь – это Украина", "Россия – страна агрессор", "Хутин – Пуй тебе, а не Мариуполь".

Перед концертом к мариупольцам вышел Андрей Хлывнюк и обратился со словами поддержки: "Мы не боимся, мы у себя дома, никто нас отсюда не выгонит. Хотя, пусть попробуют, придурки. Слава Украине. Спасибо, что вы есть. Если бы этого не было, мы бы давно уже потеряли эту страну". После этого лидер "Бумбокса" вступил в ряды патрульной полиции Киева, а сейчас – пилот ударного дрона на фронте.