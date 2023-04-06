Лідер "Бумбоксу" Хливнюк приголомшив сумою, яку зібрав у світовому турі: скільки це мільйонів

У гурту "Бумбокс" завершився світовий тур, з яким він об'їздив п'ять країн. Ледь не на кожному з 17 концертів музиканти проводили благодійні аукціони. Так їм вдалося зібрати понад 5 мільйонів на пікапи та дрони для ЗСУ.

За останній місяць "Бумбокс" виступив у Канаді, США, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах. У Лос-Анджелесі футболку з автографами гурту купили за 20 тисяч доларів. Це найдорожчий їхній лот. Загалом вони зібрали 5 мільйонів 376 тисяч гривень.

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"Бумбокс" зібрав 5 мільйонів гривень на ЗСУ

Тридцять чотири дні в дорозі. Десятки тисяч кілометрів за спиною. І найголовніше – зібрано 120 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів та 12 тисяч євро,

– похвалився Андрій Хливнюк.

Цікаво, що зібрати таку шалену суму "Бумбоксу" допомогли не тільки фани, а й промоутерська компанія Resilience Entertainment Group, яка організувала північно-американський тур – перерахувала 10 тисяч доларі. Тоді як фонд Help Heroes Of Ukraine пожертвував ще 17 тисяч доларів. Ці більш як 5 мільйонів гривень підуть на пікапи для аеророзвідки та дрони, які закупить безпосередньо фонд Андрія Хливнюка.

Тисячі фанів. Нові знайомства. Старі друзі. П'ять розбитих валіз. Сім відвіданих музеїв. Вісімдесят три наклеєних стікери. Постійний недосип, мігрень, пиво, Yager та адвил,

– додав лідер "Бумбоксу" про світовий тур.

Андрій Хливнюк у світовому турі / Фото Стаса Гуренка