За последний месяц "Бумбокс" выступил в Канаде, США, Великобритании, Ирландии, Нидерландах. В Лос-Анджелесе футболку с автографами группы купили за 20 тысяч долларов. Это самый дорогой их лот. В общем они собрали 5 миллионов 376 тысяч гривен.

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"Бумбокс" собрал 5 миллионов гривен на ВСУ

Тридцать четыре дня в пути. Десятки тысяч километров за спиной. И самое главное – собрано 120 тысяч долларов, 10 тысяч фунтов и 12 тысяч евро,

– похвастался Андрей Хлывнюк.

Интересно, что собрать такую сумасшедшую сумму "Бумбоксу" помогли не только фаны, но и промоутерская компания Resilience Entertainment Group, которая организовывала северо-американский тур – перечислила 10 тысяч долларов. В то время как фонд Help Heroes Of Ukraine пожертвовал еще 17 тысяч долларов. Эти более 5 миллионов гривен пойдут на пикапы для аэроразведки и дроны, которые закупят непосредственно фонд Андрея Хлывнюка.

Тысячи фанов. Новые знакомства. Старые друзья. Пять разбитых чемоданов. Семь посещенных музеев. Восемьдесят три наклеенных стикера. Постоянный недосып, мигрень, пиво, Yager и адвил,

– добавил лидер "Бумбокса" о мировом туре.

Андрей Хлывнюк в мировом туре / Фото Стаса Гуренко