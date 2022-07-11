Наразі ще невідомо, яку назву матиме фонд, проте Хливнюк днем раніше заявив, що має тверді наміри допомагати фінансово українцям.
До слова Гурт "Бумбокс" запустив стильний мерч у стилі ЗСУ: перша партія розлетілась як "пиріжки"
Незабаром, світ побачить мій благодійний фонд, що опікуватиметься, окрім гуманітарних місій, крилами/очами для нашого захисту! Слава Україні! Разом переможемо!
– написав лідер гурту "Бумбокс".
На фото чоловік тримає у руках досконалий безпілотник, який допомагає українським військовим для різних завдань. У коментарях підписники Андрія зізнались, що довіряють артисту та будуть допомагати коштами. Варто звернути увагу, що фонд вирішив створити саме лідер колективу Андрій, а не весь гурт "Бумбокс".
Андрій Хливнюк запускає власний благодійний фонд / Фото з інстаграму співака
Благодійні фонди зірок
Зазначимо, що така практика, коли публічні люди створюють власні фонди для різних потреб є поширеною.
- До прикладу, одним з найяскравіших прикладів є Сергій Притула, який зібрав шалені кошти для війська. Одна з останніх сум – 600 мільйонів гривень українських внесків для закупівлі "Байрактарів".
- Фонд для допомоги українцям на початку повномасштабного вторгнення відновила донька Андрія Кузьменка Барбара.
- Своїм фондом українським лікарням та дітям допомагає Маша Єфросиніна – чимало концертів за кордон збирали гроші саме у її фонд.