У 32-річної Ксенії Мішиної десятки успішних ролей у серіалах і великому кіно, але акторська кар'єра не єдина її мрія. Виявляється, вона гарно співає й має всі шанси підкорити шоу-бізнес у новому амплуа.

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Ксенія Мішина мріє заспівати на великій сцені

Як тільки в Ксенії Мішиної з'явиться більше вільного часу на заняття вокалом, вона обіцяє вийти на велику сцену. Однак зірка не хоче переспівувати вже відомі хіти, а обіцяє записати свій.

Я завжди мріяла записати пісню та виступити на сцені. Навіть почала займатися вокалом, але мені катастрофічно не вистачає часу розвивати це моє хобі,

– зізналась актриса.

Так, співоча кар'єра залишається для Мішиної мрією, але вона сподівається, що "незабаром це зміниться".

Нагадаємо, Ксенія Мішина вже встигла довести, що вона не тільки гарно грає в кіно, а й розкішно танцює. У парі з Євгеном Котом вона перемогла у "Танцях з зірками" 2019 року, а минулого спробувала себе у ролі судді шоу "Україна має талант".