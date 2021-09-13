Було боляче, – Lida Lee з "Танців з зірками" вперше розповіла про аб'юзивні стосунки

Експідопічна Монатіка Lida Lee стала учасницею "Танців з зірками". У 2 випуску шоу співачка розповіла, що два з половиною роки була в аб'юзивних стосунках. Колишній бойфренд знецінював її не тільки як жінку, а й як співачку.

Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) не стала розголошувати ім'я бойфренда-аб'юзера, адже, схоже, по-справжньому любила колишнього. Та, за словами учасниці "Танців з зірками", хлопець був проти її кар'єри співачки.

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Юнак нібито хотів, щоб поряд з ним була жінка, яка "тільки готує, дивиться тільки на нього й робить усе те, що він каже".

У моєму житті був bad guy. Я ніколи не чула: "Ти молодець, гарно виступила, заспівала. У цих стосунках я знецінила себе як жінку, як артистку. Але, мабуть, для нього цього було замало,

– заявила Lida Lee.

Як ділиться артистка, саме після цих аб'юзивних стосунків з'явилось каре й та сама Lida Lee, якою захоплюються тисячі фанів.

"Було багато психологічного аб'юзу. Його не можна викреслити навіть зараз. Було боляче, було складно, але я вдячна", – прокоментувала співачка.

Відтак, пристрасне танго на "Танцях з зірками" Lida Lee присвятила дівчатам, які бодай раз у житті були з bad guy. "Ніколи не треба боятися ставити крапку і йти далі", – головний меседж постановки красуні з харизматичним Олексієм Базелою.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Lida Lee опинилась у центрі чуток. У мережі припускали, що кар'єру співачки фінансує заможний бойфренд. Тоді вона заявляла: коханий з музичної сфери, однак дорогі кліпи, дизайнерський одяг і вдалі пісні – заслуга Monatik Corporation.

До слова, контракт з Lida Lee продюсерський центр Монатіка розірвав у липні цього року. Колишніх бек-вокалісток він просував усього рік замість десяти, як йшлось у договорі.