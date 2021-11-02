Депресія повпливала на стосунки Біберів
Зіркова пара у новому випуску американського подкасту "Добросовісно" зізналась, що їм було складно знайти порозуміння у відносинах та зберегти шлюб. Але вони разом це пройшли і від цього неймовірно щасливі.
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Навіть коли ми одружилися, все ще було багато ран і образ, з якими мені потрібно було справлятися. Я так багато пережив у своєму житті та зрозумів, що мені необхідно пройти через серйозне лікування, щоб дістатися до місця, де я міг би бути у здорових стосунках, тому що у мене було багато травм та шрамів. Тому я просто взяв на себе зобов'язання працювати над цими речами та одужувати,
– заявив Джастін.
Артист зізнався, що був впевнений, що Гейлі його покине, тому що не кожна жінка зможе бути разом з коханим, у якого психічні розлади. Натомість дівчина розповіла, що якось дзвонила своїй мамі і радилась, що їй робити, бо була не впевненою у майбутньому з коханим.
"Я дзвонила їй, я плакала і подумала: "Я просто не можу цього зробити. Але я не зможу зробити це, якщо так буде завжди". Мама була такою спокійною по телефону, і каже: "Це минеться, і з тобою все буде в порядку, і він буде здоровим, і ми разом з тобою", – поділилась Гейлі.
Втім, всі сумніви швидко розвіялись: "Я дуже довго любила цю людину, і тоді був не час відмовлятися від нього. Я не вчинила б так із ним. Уявіть, що ви кидаєте когось у найгірший період його життя. Я не така людина, тому збиралася перетерпіти, хоч би яким був результат".
Гейлі підтримувала Джастіна Бібера під час депресії / Фото з інстаграму співака
Гейлі Бібер також звернулась до Джастіна у подкасті і зізналась, що зробила дещо перед весіллям, "що справді завдало йому болю, і я думаю, що в той момент, можливо, він викинув цю ідею (одружитися зі мною) з його голови". За її словами, був час, коли вони не розмовляли один з одним. Хоча Бібер не сказала конкретно, що вона зробила, але це нібито було щось дуже незріле і дурне.
Пара зараз часто думає про дітей, але вони хочуть, щоб їхні стосунки повністю налагодились і лише тоді мрії про спадкоємців стануть реальністю.
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Що відомо про депресію Джастіна Бібера
- Вперше про проблеми у виконавця в ЗМІ почали говорити у лютому 2019 року. Повідомлялось, що тоді співак хотів зіграти весілля з коханою, з якою розписався ще у 2018 році, але депресія змінила усі його плани.
- У березні 2019 року Джастін порушив мовчання та розповів, що пройшов місячне лікування і тоді потребував спокою, оскільки відчував спустошення та потребував молитви.
- Пара неодноразово переносила заплановане весілля через нестабільний емоційний стан співака.
- У вересні 2019 Бібер повідомив фанатам радісну звістку: він нарешті позбувся депресивного стану та активно готується з Гейлі до весілля, яке все ж відбулось 30 вересня того року.
- У 2020 році Джастін також зізнався, що мав думки про суїцид, які змусили його звернутись за допомогою до медиків. Тоді йому також допомогли медитації, молитви та зустріч з коханою Гейлі.