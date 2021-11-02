Депресія повпливала на стосунки Біберів

Зіркова пара у новому випуску американського подкасту "Добросовісно" зізналась, що їм було складно знайти порозуміння у відносинах та зберегти шлюб. Але вони разом це пройшли і від цього неймовірно щасливі.

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Навіть коли ми одружилися, все ще було багато ран і образ, з якими мені потрібно було справлятися. Я так багато пережив у своєму житті та зрозумів, що мені необхідно пройти через серйозне лікування, щоб дістатися до місця, де я міг би бути у здорових стосунках, тому що у мене було багато травм та шрамів. Тому я просто взяв на себе зобов'язання працювати над цими речами та одужувати,

– заявив Джастін.

Артист зізнався, що був впевнений, що Гейлі його покине, тому що не кожна жінка зможе бути разом з коханим, у якого психічні розлади. Натомість дівчина розповіла, що якось дзвонила своїй мамі і радилась, що їй робити, бо була не впевненою у майбутньому з коханим.

"Я дзвонила їй, я плакала і подумала: "Я просто не можу цього зробити. Але я не зможу зробити це, якщо так буде завжди". Мама була такою спокійною по телефону, і каже: "Це минеться, і з тобою все буде в порядку, і він буде здоровим, і ми разом з тобою", – поділилась Гейлі.

Втім, всі сумніви швидко розвіялись: "Я дуже довго любила цю людину, і тоді був не час відмовлятися від нього. Я не вчинила б так із ним. Уявіть, що ви кидаєте когось у найгірший період його життя. Я не така людина, тому збиралася перетерпіти, хоч би яким був результат".



Гейлі підтримувала Джастіна Бібера під час депресії / Фото з інстаграму співака

Гейлі Бібер також звернулась до Джастіна у подкасті і зізналась, що зробила дещо перед весіллям, "що справді завдало йому болю, і я думаю, що в той момент, можливо, він викинув цю ідею (одружитися зі мною) з його голови". За її словами, був час, коли вони не розмовляли один з одним. Хоча Бібер не сказала конкретно, що вона зробила, але це нібито було щось дуже незріле і дурне.

Пара зараз часто думає про дітей, але вони хочуть, щоб їхні стосунки повністю налагодились і лише тоді мрії про спадкоємців стануть реальністю.

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