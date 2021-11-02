Депрессия повлияла на отношения Биберов

Звездная пара в новом выпуске американского подкаста "Добросовестно" призналась, что им было сложно найти взаимопонимание в отношениях и сохранить брак. Но они вместе это прошли и от этого невероятно счастливы.

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Даже когда мы поженились, все еще было много ран и обид, с которыми мне нужно было справляться. Я так много пережил в своей жизни и понял, что мне необходимо пройти через серьезное лечение, чтобы добраться до места, где я мог бы находиться в здоровых отношениях, потому что у меня было много травм и шрамов. Поэтому я просто взял на себя обязательство работать над этими вещами и выздоравливать,

– заявил Джастин.

Артист признался, что был уверен, что Хейли его покинет, потому что не каждая женщина сможет быть вместе с любимым, у которого психические расстройства. Девушка рассказала, что как-то звонила своей маме и советовалась, что ей делать, потому что была не уверена в будущем с любимым.

"Я звонила ей, я рыдала и поразмыслила: "Я просто не могу этого сделать. Но я не смогу сделать это, если так будет всегда". Мама была так спокойна по телефону, и говорит: "Это пройдет, и с тобой все будет в порядке, и он будет здоров, и мы вместе с тобой", – поделилась Хейли .

Впрочем, все сомнения быстро рассеялись: "Я очень долго любила этого человека, и тогда было не время отказываться от него. Я не поступила бы так с ним. Представьте, что вы бросаете кого-нибудь в худший период его жизни. Я не такой человек, поэтому собиралась перетерпеть, каким бы ни был результат".



Хейли поддерживала Джастина Бибера во время депрессии / Фото из инстаграма певца

Хейли Бибер также обратилась к Джастину в подкасте и призналась, что сделала кое-что перед свадьбой, "что действительно причинило ему боль, и я думаю, что в тот момент, возможно, он выбросил эту идею (жениться на мне) из его головы". По ее словам, было время, когда они не разговаривали друг с другом. Хотя Бибер не сказала конкретно, что она сделала, но это якобы было что-то очень незрелое и глупое.

Пара сейчас часто думает о детях, но они хотят, чтобы их отношения полностью наладились, и только тогда мечты о наследниках станут реальностью.

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