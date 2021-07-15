Були і цигарки, і спиртне, – лідер гурту "СКАЙ" про те, як змінив своє життя

Гурт "СКАЙ" існує вже 20 років. За цей час, за словами лідера Олега Собчука, було різне: і цигарки, і алкоголь. Однак погані звички не завадили змінити життя та полюбити активний відпочинок.

Про це Олег Собчук розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі. Він сказав, що варто вести здоровий спосіб життя і показувати власний приклад.

До теми Досить небезпечно, треба готуватись, – лідер гурту "СКАЙ" відверто розповів про велотур

Саме так Собчук і робить. "Можна було б сісти в зручний автомобіль і розказувати всім: "Живіть здоровим способом життя! Не пийте, не куріть". Однак хотілось показати це на власному прикладі. Повірте, це працює найкраще", – сказав артист.

Він зазначив, що працює у сфері рок-музики, у нього були погані звички.

Гурту Скай виповнюється 20 років. Я веду до того, що було і спиртне, і цигарки. Були такі речі, але хотілось на власному досвіді і прикладі показати, що не варто цим взагалі займатися,

– запевнив Собчук.

"Треба більше приділяти час динамічному способу життя, активному відпочинку. Відкрити очі, менше дивитися телевізор і вийти в світ, побачити Україну, подорожувати. Це прекрасно", – підсумував він.

Артист вважає, що якщо своїм велотуром змінив життя або допоміг хоча б одній людині – він вже автоматично був недаремний.

Собчук в ефірі ранкового шоу на 24 каналі: дивіться відео

Велотур "НЕзалежний": коротко