Були і цигарки, і спиртне, – лідер гурту "СКАЙ" про те, як змінив своє життя
Джерело:24 канал
Гурт "СКАЙ" існує вже 20 років. За цей час, за словами лідера Олега Собчука, було різне: і цигарки, і алкоголь. Однак погані звички не завадили змінити життя та полюбити активний відпочинок.
Про це Олег Собчук розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі. Він сказав, що варто вести здоровий спосіб життя і показувати власний приклад.
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Саме так Собчук і робить. "Можна було б сісти в зручний автомобіль і розказувати всім: "Живіть здоровим способом життя! Не пийте, не куріть". Однак хотілось показати це на власному прикладі. Повірте, це працює найкраще", – сказав артист.
Він зазначив, що працює у сфері рок-музики, у нього були погані звички.
Гурту Скай виповнюється 20 років. Я веду до того, що було і спиртне, і цигарки. Були такі речі, але хотілось на власному досвіді і прикладі показати, що не варто цим взагалі займатися,
– запевнив Собчук.
"Треба більше приділяти час динамічному способу життя, активному відпочинку. Відкрити очі, менше дивитися телевізор і вийти в світ, побачити Україну, подорожувати. Це прекрасно", – підсумував він.
Артист вважає, що якщо своїм велотуром змінив життя або допоміг хоча б одній людині – він вже автоматично був недаремний.
Собчук в ефірі ранкового шоу на 24 каналі: дивіться відео
Велотур "НЕзалежний": коротко
- Лідер рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук хотів популяризувати здоровий спосіб життя під час пандемії. Тому він вирушив у велотур, який назвав "НЕзалежний".
- Собчук став першим українським артистом, який проїхав на одному велосипеді через всю Україну. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
- Артист проїхав Україною 2155 кілометрів.