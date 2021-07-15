Об этом Олег Собчук рассказал в эфире утреннего шоу на 24 канале. Он сказал, что следует вести здоровый образ жизни и показывать собственный пример.
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Именно так Собчук и делает. "Можно было бы сесть в удобный автомобиль и рассказывать всем: "Живите здоровым образом жизни! Не пейте, не курите". Однако хотелось показать это на собственном примере. Поверьте, это работает лучше", – сказал артист.
Он отметил, что работает в сфере рок-музыки, у него были плохие привычки.
Группе Скай исполняется 20 лет. Я веду к тому, что было и спиртное, и сигареты. Были такие вещи, но хотелось на собственном опыте и примере показать, что не стоит этим вообще заниматься,
– заверил Собчук.
"Надо больше уделять время динамичному образу жизни, активному отдыху. Открыть глаза, меньше смотреть телевизор и выйти в мир, увидеть Украину, путешествовать. Это прекрасно", – подытожил он.
Артист считает, что если своим велотуром изменил жизнь или помог хотя бы одному человеку – это уже автоматически было небесполезно.
Собчук в эфире утреннего шоу на 24 канале: смотрите видео
Велотур "НЕзависимый": коротко
- Лидер рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни во время пандемии. Поэтому он отправился в велотур, который назвал "НЕзависимый".
- Собчук стал первым украинским артистом, который проехал на одном велосипеде через всю Украину. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.
- Артист проехал Украиной 2155 километров.