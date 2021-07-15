Про це співак розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі. Він зазначив, що у кожному населеному пункті люди позитивно реагували та підтримували співака.

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За словами Собчука, велика кількість людей на дорозі при таких масштабних переїздах з міста в місто – це досить небезпечно.

Технічно інфраструктура є не дуже безпечною для того, щоб великій колоні рухатись швидко. Це 150 – 170 кілометрів в день. Це досить небезпечно,

– заявив артист.

Однак це не означає, що не варто займатись спортом. Просто необхідно продумувати поїздку. "Повинен бути супровід. У мене лише був супровід поліції, коли я заїжджав в місто", – наголосив Собчук.

Під час велотуру були концерти

Собчук жодного разу не погодився їхати певну відстань автомобілем, хоча йому це пропонували. Паралельно з артистом їхав бус, у якому везли його речі.

Я їхав без речей, це давало мені динаміку і швидкість. З речами я б не зміг долати таку відстань за день,

– зазначив артист.

"Я постійно спішив. Проблема навіть не у відстані, а в часі. Я був прив'язаний до таймінгу, до концертів. Приїхав на точку, зафіксувався, стрибнув у бус – поїхали до військовослужбовців. Виступили, повернулися на точку і поїхали далі", – розповів Собчук.

Зараз він і сам не розуміє, звідки брав стільки енергії, адже навіть не відпочивав.

Інтерв'ю з Олегом Собчуком на 24 каналі: дивіться відео