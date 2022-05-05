Були у нього разочок, – Євген Кошовий про зустріч з Зеленським і настрій президента

Український актор і гуморист Євген Кошовий спілкується з президентом Зеленським під час війни. Він зізнався, що навіть навідувався до друга.

Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий навіть під час війни підтримує спілкування з Володимиром Зеленським. Він розповів, як почувається президент і який у нього настрій.

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Як Євген Кошовий спілкується з другом Зеленським

Гуморист зізнався, що одного разу навіть провідував президента, однак місце зустрічі не назвав заради безпеки.

"Ми списуємося. Були у нього разочок. Спілкувалися з ним, все нормально. Все чітко. Все чітко працює на те, щоб перемога була якнайшвидше. Я в нього питався: "Ти спиш?". Він каже: "Звичайно сплю". Просто знаючи Володимира Олександровича ще з акторської кар'єри, майже 20 років знайомі. Він і в мирне життя спав 4-5 годин. Тому я зараз думаю, зараз для нього 20 хвилин достатньо, він як Штірліц. Головне, щоб їв і був у шапці", – з гумором відповів Кошовий.

, Євген Кошовий і раніше розповідав про спілкування з президентом . Тоді він зазначав, що не лише листувався з Зеленським, але й пересилав йому важливу інформацію про російських військових, їхнє місцеперебування та інші деталі.

На початку війни Володимир Зеленський зізнавався, що не думав, що буде так тяжко. Та за словами Кошового, він вже призвичаївся.

До всього звикаєш, на жаль, і до поганого також. Але ж тут ти розумієш, менеджер сидить. Там сидить менеджер країни, яка зараз перебуває у ситуації повномасштабного вторгнення. І 8 років воює з Росією. Він вирішує проблеми, які до цього не були вирішені,

– поділився Євген.

Гуморист разом з родиною залишився в Україні. Усією сім'єю було прийняте рішення не виїжджати. "Я б собі цього не пробачив", – зауважив артист.

Як Євген Кошовий ділився раніше, його діти пристосувались до воєнного часу. Вони продовжують навчатися, а в укриттях відволікаються з допомогою різних ґаджетів та ігор.