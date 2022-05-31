"Були насичені розпачем": Олена Зеленська згадала перші дні війни

Перша леді України Олена Зеленська згадала перші дні війни. Вона зізналась, що тоді не розуміла, що робити, але була вражена тим, як діють українці.

Дружина президента Олена Зеленська пригадала, якими для неї були перші дні війни в прямому ефірі національного телемарафону. Також вона розповіла про 24 лютого і як дізналась про війну, повідомляє 24 канал.

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Олена Зеленська розповіла про перший день війни

Перша леді розповіла, що не любить згадувати ранок 24 лютого. Тоді вона прокинулась від вибухів й вже не бачила президента в ліжку.

Не дуже люблю цей спогад, мені здається, ні для кого той ранок не був найщасливішим в нашому житті. Я пам'ятаю, що я прокинулась від дивних вибухів, які було чутко навколо Києва, мабуть, всюди. Чоловіка вже не було поруч. Я вийшла до сусідньої кімнати, побачила, що він вже одягнений,

– згадала Олена Зеленська.

"Це був останній раз, коли я його бачила в костюмі й сорочці. Навіть не розумієш, що питати. Автоматично питаєш, що сталося. Він сказав "почалося" й поїхав. З цього моменту ми майже не бачились", – додала вона.

Як почувалась Зеленська в перші дні

Олена Зеленська зізналась, що тоді була розгубленою та не розуміла, що робити і як вберегти дітей. Але тоді її втішали українці та їхня впевненість в перемозі.

"Ти не розумієш, що робити з дітьми, залишатися, де тоді залишатися, що робити. Перші дні були насичені розпачем, мабуть, як в усіх, але з того часу я пам'ятаю навіть написала допис в соцмережах, коли бачила наших людей, що вони роблять, як вони поводяться, мене переповнювала гордість за те, що ми такі. Я була одразу впевнена, що ми переможемо. На нас просто не треба було нападати. Але я впевнена, що ми витримаємо. Просто хочеться швидше", – поділилась перша леді України.