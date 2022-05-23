З бульбою і капучино: Даша Астаф'єва іронічно підколола тих, хто "переживає" за кордоном
Джерело:твітер Даші Астаф'євої
Українська модель та акторка Даша Астаф'єва з початку війни в Україні перебуває у Києві та волонтерить. Лише нещодавно вона частково повернулась до роботи, а поки продовжує далі допомагати на кухні. Вона звернулась до тих українців, які "переживають" війну за кордоном.
З початку війни в Україні чимало українців, серед яких є українські знаменитості, перебрались за кордон, аби вберегти себе та рідних від бомбардувань. Втім, багато хто вже почав забувати, що війна Росії з Україною продовжується, тому на порядку денному у них вже стоять буденні справи, а не підтримка співгромадян.
До слова Даша Астаф'єва показала, який сюрприз отримала від захисників: ефектне фото
Про це нещодавно наголошував у своєму зверненні Володимир Зеленський, який закликав українців не забувати про війну у тилових містах, а продовжувати підтримувати економіку та розповідати світу про жорстокість росіян.
Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен, і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть,
– сказав президент.
Таку ж думку висловлював Тимур Мірошниченко, який сказав, що багато хто вже забуває про реальність та звикає до війни. Тему не могла оминути й Астаф'єва, яка в кухні на тлі відер з картоплею сфотографувала чашку кави. Так вона "підколола" деяких українців:
"Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть, будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" – написала модель.
Даша Астаф'єва іронічно звернулась до деяких українців / Фото з твітера моделі
Що робить Астаф'єва в час війни
- Зірка Playboy, українська модель та співачка за останні 2 місяці перекваліфікувалась у волонтерку. Вона залишилась у Києві та пережила усі обстріли росіян. Для захисників ЗСУ і ТРО вона продовжує готувати обід та займатись усім необхідним на кухні.
- На запитання, чому вона не поїхала з Києва, вона сказала так: "Тут мій дім. Тут мої батьки, брат. Дуже багато моїх друзів поїхали й навіть не запропонували поїхати разом колоною. У той час, як абсолютно чужі люди пропонували допомогу. Це дуже боляче".
- За її роботу та відданість справі жінку навіть жартома розглядали як нову учасницю шоу "Холостячка". Проте цьому, напевне, не бути, адже жінка за час війни знайшла нове кохання.
- Лише кілька днів тому вона частково повернулась до роботи, знявшись у сексуальній фотосесії, але з політичним підтекстом: вона знялася для глянцю Playboy з газетою, на першій шпальті якої виднівся заголовок статті "Путін отруєний".