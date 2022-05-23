З бульбою і капучино: Даша Астаф'єва іронічно підколола тих, хто "переживає" за кордоном

Українська модель та акторка Даша Астаф'єва з початку війни в Україні перебуває у Києві та волонтерить. Лише нещодавно вона частково повернулась до роботи, а поки продовжує далі допомагати на кухні. Вона звернулась до тих українців, які "переживають" війну за кордоном.

З початку війни в Україні чимало українців, серед яких є українські знаменитості, перебрались за кордон, аби вберегти себе та рідних від бомбардувань. Втім, багато хто вже почав забувати, що війна Росії з Україною продовжується, тому на порядку денному у них вже стоять буденні справи, а не підтримка співгромадян.

До слова Даша Астаф'єва показала, який сюрприз отримала від захисників: ефектне фото

Про це нещодавно наголошував у своєму зверненні Володимир Зеленський, який закликав українців не забувати про війну у тилових містах, а продовжувати підтримувати економіку та розповідати світу про жорстокість росіян.

Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен, і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть,

– сказав президент.

Таку ж думку висловлював Тимур Мірошниченко, який сказав, що багато хто вже забуває про реальність та звикає до війни. Тему не могла оминути й Астаф'єва, яка в кухні на тлі відер з картоплею сфотографувала чашку кави. Так вона "підколола" деяких українців:

"Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть, будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?" – написала модель.



Даша Астаф'єва іронічно звернулась до деяких українців / Фото з твітера моделі

Що робить Астаф'єва в час війни