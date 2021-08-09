Була ціла банда, – вітчим побитого танцівника Дорофєєвої розкрив деталі нападу

22-річний танцівник з балету Наді Дорофєєвої опинився в комі після того, як його жорстоко побили біля гей-клубу в Києві. Напад здійснив працівник УДО, якого звільнили й взяли під варту. Як з'ясувалось, він був учасником банди, котра регулярно б'є людей.

Вітчим Євгена Гончаренка повідомив, що його пасинок – не єдина жертва колишнього бійця Управління державної охорони України. Він нібито був учасником угрупування, яке здійснювало напади на людей.

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На батьківщині цього чоловіка була ціла банда, яка регулярно б'є людей. Цю інформацію також передали правоохоронцям,

– розповів чоловік.

Ба більше, за словами В'ячеслава, під час нападу зловмисник був при виконанні службових обов'язків, адже того ранку йшов на роботу. Він досі не розуміє, чим була обґрунтована така жорстокість в бік його пасинка.

"Вони бажають смерті й закликають вбивати таких людей. Я вважаю, в тому, що хлопці танцювали в клубі, нічого поганого немає, це їхня робота", – пояснив вітчим Євгена.

У якому стані побитий танцівник Наді Дорофєєвої

Раніше мама танцівника ділилася, що в комі він проведе щонайменше 10 днів. За прогнозами лікарів, за цей час набряк головного мозку мав би зменшитися. Однак вітчим Євгена заявив, що в стані медикаментозного сну він може пробути кілька місяців.

У танцівника порушена опорно-рухова система – ліва частина його тіла нерухома.

Лікарі щодня дають юнаку снодійне, на яке в нього ще занадто різка реакція.

На лікування Євгена кожного дня йде від 3 до 5 тисяч гривень.

"Якщо він вийде з медикаментозного сну, то грошей вистачить, а якщо буде тривати півторарічна реабілітація, то коштів знадобиться більше. Женя втратив роботу, тому гроші будемо збирати, поки не з'ясується ситуація з його здоров'ям", – поділився В'ячеслав.

Побиття танцівника Наді Дорофєєвої: коротко