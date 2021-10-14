Успішній музичній кар'єрі 44-річна Камалія завдячує саме мамі. Однак пані Інна могла так і не побачити найбільші злети талановитої доньки. На початку 2000-х, коли співачка випустила перший кліп на пісню "В стиле техно", жінка впала в кому.

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За словами зірки, мама втратила пам'ять – не впізнавала ані її, ані себе. На щастя, лікарям вдалось повернути жінку до повноцінного життя.

У мами клінічна смерть була, 11 днів в комі. Найжахливіше те, коли мама дивиться і не впізнає. Вона не знає, хто вона. Я дуже сильно переживала, чи повернеться до неї пам'ять,

– ошелешила Камалія.

Однак на цьому випробування не закінчилися. У мами артистки діагностували ангіому – доброякісну пухлину в голові.

Попри важку хворобу пані Інна не склала руки. Вона залишилась продюсеркою Камалії та просувала її в шоу-бізі. Саме завдяки мамі зірка познайомилась з чоловіком-мільярдером, якому народила доньок-двійнят.

Камалія з мамою, чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки