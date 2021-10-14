Успешной музыкальной карьеройе 44-летняя Камалия обязана именно маме. Однако госпожа Инна могла так и не увидеть величайшие взлеты талантливой дочери. В начале 2000-х, когда певица выпустила первый клип на песню "В стиле техно", женщина впала в кому.

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По словам звезды, мама потеряла память – не узнавала ни ее, ни себя. К счастью, врачам удалось вернуть женщину к полноценной жизни.

У мамы клиническая смерть была, 11 дней в коме. Самое ужасное то, когда мама смотрит и не узнает. Она не знает, кто она. Я очень сильно переживала, вернется ли к ней память,

– ошарашила Камалия.

Однако на этом испытания не закончились. У мамы артистки диагностировали ангиому – доброкачественную опухоль в голове.

Несмотря на тяжелую болезнь, Инна не сложила руки. Она осталась продюсером Камалии и продвигала ее в шоу-бизе. Именно благодаря маме звезда познакомилась с мужем-миллиардером, которому родила дочерей-двойняшек.

Камалия с мамой, мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы