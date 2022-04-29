Після пережитого шоку, зміни обстановки та постійних шокуючих новин в Україні чимало зірок довгий час оговтувались – чи то в безпечних регіонах країни, чи за кордоном. Перші тижні повномасштабної війни Полякова публікувала інформативні дописи у соцмережах, але нещодавно почала їздити Європою, аби підтримувати Україну.

До слова "Я не покину її": Оля Полякова пригадала, як вмовляла чоловіка втекти з України

На запитання, як їй дається еміграція в час війни, Оля зізналась, що вкрай тяжко.

Дуже тяжко, якби не робота, яка з'явилась 2 тижні тому. Тому що півтори місяці я була в дуже "чорній" депресії. Я не розуміла, що робити, хто я, чи я маю професію тепер, чи я маю дім, чи буде мені куди повернутись. Я розумію людей по всьому світі, як вони себе почувають,

– каже співачка.

За її словами, коли вона бачить українців за кордоном, вони без слів обіймають один одного і плачуть. Так сталось і з однією жінкою з Ірпеня, яку Полякова зустріла в Туреччині.

"Коли я бачу українців за кордоном, ми з ним обіймаємось і плачемо. От вчора до мене підійшла жінка з Ірпеня, їй вдалось виїхати з 15-річною донькою, а чоловіка вбили. Вона до мене підходить, просто падає в груди і ми ридали з нею 10 хвилин, просто не могли заспокоїтись. І все, що ми могли одна одній сказати, це "Тримайтесь", – поділилась артистка.

Вона додала, що багато українців, які виїхали з України через небезпеку, відчувають провину, і залагодити її намагаються будь-якою роботою, яка принесе користь рідній країні:

"Я знаю, що твориться в душі цих людей. Я знаю, що вони відчувають біль, втрату і провину. Це перше почуття, яке мене спіткало, коли я виїжджала – що я залишаю країну з моїми людьми, а сама вивожу дітей, рятую від війни. І оцей вибір – він дуже важкий. Після цього прочуття провини не покидає на жодну секунду. І тільки коли починаєш допомагати, тільки після цього ця провина трохи відступає. Тому всі ці люди, які виїжджають, вони щось роблять: хтось волонтерить, хтось відправляє гроші, хтось збирає їх. Це для того, щоб допомагати і щоб не бути відірваним від дому. Ця допомога – це та ниточка, яка зв'язує всіх з домом".

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