После пережитого шока, изменения обстановки и постоянных шокирующих новостей в Украине многие звезды долгое время приходили в себя – будь то в безопасных регионах страны или за рубежом. Первые недели полномасштабной войны Полякова публиковала информативные сообщения в соцсетях, но недавно начала ездить по Европе, чтобы поддерживать Украину.

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На вопрос, как ей дается эмиграция во время войны, Оля призналась, что очень тяжело.

Очень тяжело, если бы не работа, появившаяся 2 недели назад. Потому что полтора месяца я была в очень "черной" депрессии. Я не понимала, что делать, кто я, имею ли профессию теперь, имею ли дом, будет ли мне куда вернуться. Я понимаю людей по всему миру, как они себя чувствуют,

– говорит певица.

По ее словам, когда она видит украинцев за границей, они без слов обнимают друг друга и плачут. Так произошло и с одной женщиной из Ирпеня, которую Полякова встретила в Турции.

"Когда я вижу украинцев за границей, мы с ним обнимаемся и плачем. Вот вчера ко мне подошла женщина из Ирпеня, ей удалось выехать с 15-летней дочерью, а мужа убили. Она ко мне подходит, просто падает в грудь и мы рыдали с ней 10 минут, просто не могли успокоиться, и все, что мы могли сказать друг другу, это "Держитесь", – поделилась артистка.

Она добавила, что многие украинцы, выехавшие из Украины из-за опасности, чувствуют вину, и уладить ее пытаются любой работой, которая принесет пользу родной стране:

"Я знаю, что творится в душе этих людей. Я знаю, что они чувствуют боль, потерю и вину. Это первое чувство, которое меня постигло, когда я уезжала – что я покидаю страну с моими людьми, а сама вывожу детей, спасаю от войны, и этот выбор – он очень тяжелый, после этого чувства вины не покидает ни секунду, и только когда начинаешь помогать, только после этого эта вина немного отступает, поэтому все выезжающие люди что-то делают: кто-то волонтерит, кто-то отправляет деньги, кто-то собирает их. Это для того, чтобы помогать и чтобы не быть оторванным от дома. Эта помощь – это та ниточка, которая связывает всех с домом".

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