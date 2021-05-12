Меган Маркл вдруге стане мамою: букмекери роблять ставки на ім'я дівчинки

Дружина принца Гаррі Меган Маркл влітку вдруге стане матір'ю. Жінка повинна народити дівчинку. Букмекери з усього світу вже почали припускати, яким іменем пара може назвати свого другого нащадка.

На думку британського грального сайту Ladbrokes, принц Гаррі та Меган Маркл наймовірніше можуть дати ім'я майбутній дівчинці Філіппа – в честь покійного дідуся принца Гаррі. Чоловік помер у 99-річному віці 9 квітня 2021 року.

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Коефіцієнт ставок на ім'я Філіппа зараз знижений до 3/1.

Підтримка маленької Філіппи не подає ознак уповільнення, і ми були змушені знову знизити ймовірність того, що так звуть доньку Гаррі і Меган,

– зазначив представник Ladbrokes Джесіка О'Рейлі.

Серед інших імен, які пропонують букмекери для дівчинки Гаррі та Меган, можна побачити:

Діана (в честь принцеси Діани);

(в честь принцеси Діани); Елізабет (в честь королеви Єлизавети II);

(в честь королеви Єлизавети II); Алегра;

Александрія;

Грейс;

Емма;

Роуз;

Аліса;

Вікторія.

Варто додати, що стать другої дитини принц Гаррі та Меган Маркл розсекретили у скандальному інтерв'ю Опри Вінфрі, яке вони дали в березні для телеканалу CBS. Тоді ж пара поділилась, що малюк народиться на початку літа. У подружжя вже є син – 2-річний Арчі, який 6 травня святкував день народження.

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Чи справдились букмекерські прогнози з сином Арчі?

Насправді, ні. У 2019 році букмекери також робили прогнози на ім'я первістка, але жодне з імен Меган та Гаррі не обрали. Тоді ж найбільші ставки робили на імена Артур, Альберт, Едвард, Чарльз.