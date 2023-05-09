Букінгемський палац представив перші офіційні портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли

Після коронації королівські фотографи зробили перші офіційні портрети монаршого подружжя. Їх вже презентували публіці.

На сторінці британської королівської родини опублікували перші портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Тепер вони офіційно позували у новому статусі.

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Портрети короля та королеви

Чарльз ІІІ позував перед камерою на троні в коронаційному вбранні. Він постає в хутряній Імператорській мантії з малюнками орла, лілії та емблемами.

Не забуто й про коронаційні деталі: корона Британської імперії, Сфера суверена та Скіпетр з хрестом у руках.



Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Камілла позувала стоячи. Вона зображена в білій шовковій сукні з вишивкою золотими та срібними нитками. Її вбрання розроблене дизайнером Брюсом Олдфілдом, який шив одяг для принцеси Діани. Поверх сукні Камілли теж накинута мантія та на голові – корона королеви Марії.



Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Спільне фото британської монаршої родини

Букінгемський палац також презентував спільний портрет британської королівської родини. На ньому зображені: герцог Кентський, герцогиня і герцог Глостерські, віцеадмірал сер Тімоті Лоренс, принцеса Анна, король Чарльз III, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Олександра Кентська і герцог Единбурзький (зліва направо).

На світлині немає двох членів сім'ї: це принц Ендрю та принц Гаррі. Вони відійшли від обов'язків монаршої родини, тому не позували для фото.



Уся королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що відомо про коронацію