Букінгемський палац оприлюднив архівне фото Єлизавети II з матір'ю

Джерело:інстаграм королівської сім'ї
У Великій Британії відсвяткували День матері в неділю, 14 березня. З цієї нагоди Букінгемський палац оприлюднив архівну світлину, де Її Величність зображена в юному віці разом із матір'ю.
Королівська сім'я з повагою ставиться до свят і часто з нагоди особливого дня тішить прихильників родинними фотографіями.
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З нагоди Дня матері на офіційній сторінці монархів в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото. На ньому майбутня королева Єлизавета II позувала у юному віці поруч зі своєю мамою – тодішньою королевою Єлизаветою.
У публікації зазначено, що знімок оприлюднили з нагоди свята, проте не вказано, у якому році він був зроблений.
Бажаємо усім матусям особливого Дня матері,
– написали в публікації.
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