Вона зауважила, що всім зараз складно. Крім того, модель зізналася, чи розповіла вона донькам Мейбл та Евелін про хворобу батька.

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Як родина Брюса Вілліса справляється з його хворобою

Емма зазначила, що їхні з актором доньки знають про захворювання тата. Вона розповіла дівчатам, оскільки, не хотіла, щоб "діагноз батька чи будь-яка форма деменції були клеймом або ганьбою". Водночас Хемінг додала, що деменція – сімейна хвороба, тож складно не лише Брюсу, а й іншим членам сім'ї.

Я дізналась, що деменція – це тяжко. Людині з діагнозом тяжко. Сім’ї також. І це однаково тяжко і Брюсу, і мені, і нашим дівчатам,

– поділилася Емма.

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Що відомо про стан здоров'я Брюса Вілліса: головне

Навесні 2022 року актору діагностували афазію, втім здоров'я актора суттєво погіршилося. І вже у лютому чоловіку встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція.

Що таке деменція? Це погіршення функцій мозку, які впливають на пам'ять, мислення, здатність приймати рішення та виконувати повсякденні завдання. Людина, якій діагностували цю хворобу, може втрачати пам'ять або не розрізняти дні тижня, роки, чи навіть не впізнавати власне оточення. Ці ознаки можуть проявлятися в різний спосіб у різних людей і на різних стадіях розвитку деменції.