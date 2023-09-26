Она отметила, что им сейчас сложно. Кроме того, модель призналась, рассказала ли она дочерям Мэйбл и Эвелин о болезни отца.

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Как семья Брюса Уиллиса справляется с его болезнью

Эмма отметила, что их с актером дочери знают о заболевании папы. Она сказала им, поскольку не хотела, чтобы "диагноз отца или какая-либо форма деменции были клеймом или позором". В то же время Хеминг добавила, что деменция – семейная болезнь, поэтому сложно не только Брюсу, но и другим членам семьи.

Я узнала, что деменция – это тяжело. Человеку с диагнозом тяжело. Семьи тоже. И одинаково тяжело и Брюсу, и мне, и нашим девочкам,

– поделилась Эмма.

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Что известно о состоянии здоровья Брюса Уиллиса: главное

Весной 2022 года актеру диагностировали афазию, но здоровье актера существенно ухудшилось. І в феврале мужчине установили точный диагноз – лобно-височная деменция.

Что такое деменция? Это ухудшение функций мозга, которые влияют на память, мышление, способность принимать решения и выполнять повседневные задачи. В частности, человек, которому диагностировали эту болезнь, может терять память, не различать дни недели, годы или даже не узнавать собственное окружение. Эти признаки могут проявляться разными способами у разных людей и на разных стадиях развития деменции.