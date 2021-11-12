Бруклін Бекхем переніс своє весілля з коханою: у чому причина

12 листопада 2021 , 13:37
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Син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, планував зіграти весілля у 2021 році, але на заваді стала пандемія коронавірусу. Вони хочуть зачекати, поки епідеміологічна ситуація не стане кращою.

22-річний Бруклін Бекхем освідчився коханій ще минулого року, і цьогоріч він з Ніколою Пельтц планували зіграти пишне весілля. Але свято доведеться відкласти до кращих часів.

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Коронавірус зруйнував усі наші плани. Але ми сподіваємося, що наступного року все вийде. Ми заручені понад рік, і якби не вірус, то ми вже давно одружилися б,
– сказав Бруклін.

На час пандемії Бруклін ізолювався з коханою у США, поки вся його сім'я перебуває у Великій Британії в Лондоні. Закохані проживали певний час у Нью-Йорку, але згодом пара переїхала у свій новий будинок у Беверлі-Гіллс. Прийдешнє Різдво хлопець також планує провести у США з родичами Ніколи Пельтц, і через це він неабияк хвилюється.

Що відомо про стосунки пари

  • Після романів з Хлоєю Морец та флірту із Селеною Гомес, Бекхем зав'язав роман з моделлю та донькою мільярдера Ніколою Пельтц. Про стосунки стало відомо у жовтні 2019 року Вони разом відвідали вечірку на Геловін.
  • Закохані також разом зустріли Новий 2020 рік на вечірці родини Бекхемів у їхньому маєтку в містечку Котсволд. Згодом вони разом відпочивали на сонячному курорті в честь 25-го дня народження дівчини.
  • Бруклін освідчився Ніколі у липні 2020 року. Пара опублікувала фото, де виднілась коштовна обручка на безіменному пальці дівчини. Згодом інформацію про майбутнє весілля підтвердили Вікторія та Девід Бекхем.
  • Повідомлялось, що весільну сукню для Ніколи створить її свекруха – дизайнерка Вікторія Бекхем, а на весілля витратять не один мільйон доларів. На святі також мав би бути Елтон Джон – хрещений батько Брукліна. 
  • Пара вже підписала шлюбний контракт, згідно з яким, наречені погодилися не претендувати на майно та фінанси один одного у разі розірвання шлюбу.
Автор: Уляна Журба