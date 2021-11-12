22-летний Бруклин Бекхэм сделал предложение любимой еще в прошлом году, и в этом году онb с Николой Пельтц планировали сыграть пышную свадьбу. Но праздник придется отложить до лучших времен.

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Коронавирус разрушил все наши планы. Но мы надеемся, что в следующем году все получится. Мы обручены больше года, и если бы не вирус, то мы уже давно поженились бы,

– сказал Бруклин.

Во время пандемии Бруклин изолировался с любимой в США, пока вся его семья находится в Великобритании в Лондоне. Влюбленные проживали определенное время в Нью-Йорке, но впоследствии пара переехала в свой новый дом в Беверли-Хиллс. Грядущее Рождество парень также планирует провести в США с родственниками Николы Пельтц, и из-за этого он очень волнуется.

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