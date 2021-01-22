Син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін зробив нове татуювання на честь своєї нареченої Ніколи Пельтц. Варто зазначити, що й вона має малюнок на спині з його ім'ям.

Бруклін Бекхем зробив нове татуювання

Син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін вирішив у черговий раз підтвердити силу своїх почуттів до нареченої Ніколи Пельтц. Він зробив нове татуювання на руці. Про це стало відомо з фото у сторіс, яке виклала Нікола на особистій інстаграм-сторінці.

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Нікола Пельтц опублікувала фото, на якому зображена рука Брукліна Бекхема, яку він поклав на ногу коханій. На руці видно нове татуювання зі словами: "Моє кохання, моє життя, моя правда, моє дихання, мій розум, моя краса, моя дорогоцінність".

26-річна акторка підписала милий знімок: "Назавжди моя людина". Варто зазначити, що це не перше татуювання, яке робить Бруклін через кохання до нареченої. Також хлопець має малюнок на шиї. Там зображені очі Ніколи Пельтц, а також написане її ім'я.

Бруклін Бекхем зробив татуювання і на зап'ясті, де написане ім'я покійної бабусі його нареченої. Нікола Пельтц часто пригадує про неї в своєму інстаграмі.

Але й сама наречена не побоялась підтвердити серйозність намірів. У неї також є невелике татуювання на спині з ім'ям коханого.



Бруклін Бекхем зробив татуювання / Фото з інстаграму Ніколи Пельтц