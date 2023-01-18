Для мене це важкий особистий удар, – Зеленська у Давосі розповіла про загибель міністра МВС

Олена Зеленська з робочим візитом перебуває в Давосі, де бере участь в заходах в рамках Всесвітнього економічного форуму. Там перша леді України з сумом розповіла про трагедію, яка сталася вранці 18 січня в Броварах.

Гелікоптер, на борту якого було вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України, впав біля дитячого садка. Всі члени екіпажу та пасажири гвинтокрила загинули. Також загинули діти, яких вранці привели в садочок. Україна вкотре переживає жахливу трагедію.

До теми Для мене ця трагедія є особистою, – Святослав Вакарчук про загибель керівництва МВС у Броварах

Олена Зеленська у Давосі розповіла про трагедію в Броварах

"На жаль, сьогодні ще один жахливий день. Мабуть, збоку може здаватися, що ми можемо до цього звикнути, але ми не звикаємо. Щоразу для нас це трагедія. Сьогодні ця авіакатастрофа забрала життя не лише тих людей, які летіли у гвинтокрилі. На жаль, гелікоптер впав на подвір'ї дитячого садка, загинули кілька дітей. Чесно кажучи, в мене зараз немає достатньо сил, щоб висловити свої емоції. Ми всі сьогодні в пригніченому стані. Дуже важко навіть складати думки докупи. Звичайно, я не можу доповісти вам якусь додаткову інформацію, бо я нею не володію. Знаю, що вже ведеться розслідування, чому ця трагедія сталася", – сказала перша леді.

Також Олена Зеленська поділилася спогадами про загиблого міністра Дениса Монастирського.

Я дуже добре знала пана міністра. Для мене сьогодні ще й важкий особистий удар,

– додала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська дізналася про катастрофу в Броварах, перебуваючи в Давосі. Перша леді України якраз готувалася до виступу на одному з заходів, коли їй повідомили про падіння гелікоптера з керівництвом МВС біля дитячого садочка. Ця новина настільки вразила Олену, що вона не змогла стримати сліз.

У Броварах упав вертоліт з керівництвом МВС: головне