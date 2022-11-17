Українка Брія Блессінг зізналась, як затягла чоловіка-американця на фронт

Американська співачка Брія Блессінг вважає себе українкою. У час війни вона підтримує нашу країну. Щоб перевірити почуття свого чоловіка-американця, вона повезла його на фронт.

Брія Блессінг була учасницею українського "Голосу країни". Від початку війни на Донбасі вона активно волонтерить, постійно підтримує українських військових. Тепер артистка зізналася, що саме поїздка на фронт допомогла їй зблизитися з теперішнім чоловіком.

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Брія Блессінг з чоловіком їздила на фронт

У 2019 році, на початку стосунків з американцем Джессі артистка сказала коханому, щоб їхав з нею на фронт. На то час вона вже понад 20 років жила в Україні, не бачила свого життя без волонтерства та поїздок на передову до наших військових. Джессі дуже кохав Брію, тому погодився на таке. І йому дуже сподобалося спілкування з нашими захисниками, які вже майже 9 років боронять нашу країну.

Це моє життя. Ти їдеш зі мною. Якщо ти хочеш зі мною одружитися, ти маєш знати, чим я живу, що я роблю. Військові – його зірки. Я думаю, що він поїхав би й без мене. Ми навіть ще не повернулися додому, і він каже: "Бріє, подивімося в календар, коли ми можемо наступний раз приїхати",

– розповіла Брія.

Тоді спільні поїздки на фронт стали традицією в сім'ї Брії та Джессі. Влітку 2022 року вони побували в гарячих точках. Тоді приїжджали з гуманітарною допомогою в Миколаїв і Запоріжжя. Вони продовжують активно допомагати Україні. З допомогою благодійних виступів, продажу одягу з національними мотивами назбирали понад 100 тисяч доларів. На цьому подружжя не планує зупинятися.

Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів. Українці дуже сильні й зараз вони покажуть усьому світу, хто вони такі,

– наголосила співачка.

Що відомо про Брію Блессінг

Брія Блессінг – американка з українським серцем. Вона народилася в США, але понад 20 років проживала в Україні. Саме тут артистка відкрила свій музичний талант, стала учасницею "Голосу країни-4", представляла команду Святослава Вакарчука. Артистка жила у Львові, добре володіє українською мовою.