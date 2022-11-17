Брія Блессінг була учасницею українського "Голосу країни". Від початку війни на Донбасі вона активно волонтерить, постійно підтримує українських військових. Тепер артистка зізналася, що саме поїздка на фронт допомогла їй зблизитися з теперішнім чоловіком.

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Брія Блессінг з чоловіком їздила на фронт

У 2019 році, на початку стосунків з американцем Джессі артистка сказала коханому, щоб їхав з нею на фронт. На то час вона вже понад 20 років жила в Україні, не бачила свого життя без волонтерства та поїздок на передову до наших військових. Джессі дуже кохав Брію, тому погодився на таке. І йому дуже сподобалося спілкування з нашими захисниками, які вже майже 9 років боронять нашу країну.

Це моє життя. Ти їдеш зі мною. Якщо ти хочеш зі мною одружитися, ти маєш знати, чим я живу, що я роблю. Військові – його зірки. Я думаю, що він поїхав би й без мене. Ми навіть ще не повернулися додому, і він каже: "Бріє, подивімося в календар, коли ми можемо наступний раз приїхати",

– розповіла Брія.

Тоді спільні поїздки на фронт стали традицією в сім'ї Брії та Джессі. Влітку 2022 року вони побували в гарячих точках. Тоді приїжджали з гуманітарною допомогою в Миколаїв і Запоріжжя. Вони продовжують активно допомагати Україні. З допомогою благодійних виступів, продажу одягу з національними мотивами назбирали понад 100 тисяч доларів. На цьому подружжя не планує зупинятися.

Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів. Українці дуже сильні й зараз вони покажуть усьому світу, хто вони такі,

– наголосила співачка.

Що відомо про Брію Блессінг

Брія Блессінг – американка з українським серцем. Вона народилася в США, але понад 20 років проживала в Україні. Саме тут артистка відкрила свій музичний талант, стала учасницею "Голосу країни-4", представляла команду Святослава Вакарчука. Артистка жила у Львові, добре володіє українською мовою.