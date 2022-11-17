Брия Блессинг была участницей украинского "Голоса страны". С начала войны на Донбассе она активно волонтерит, постоянно поддерживает украинских военных. Теперь артистка призналась, что именно поездка на фронт помогла ей сблизиться с нынешним мужем.

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Брия Блессинг с мужем ездила на фронт

В 2019 году в начале отношений с американцем Джесси артистка сказала любимому, чтобы ехал с ней на фронт. К тому времени она уже более 20 лет жила в Украине, не видела своей жизни без волонтерства и поездок на передовую в наши военные. Джесси очень любил Брию, потому согласился на такое. И ему очень понравилось общение с нашими защитниками, уже почти 9 лет защищающими нашу страну.

Это моя жизнь. Ты едешь со мной. Если ты хочешь на мне жениться, ты должен знать, чем я живу, что я делаю. Военные – его звезды. Я думаю, что он уехал бы и без меня. Мы даже еще не вернулись домой, и он говорит: "Брие, посмотрим в календарь, когда мы можем в следующий раз приехать",

– рассказала Брия.

Тогда общие поездки на фронт стали традицией в семье Брии и Джесси. Летом 2022 г. они побывали в горячих точках. Тогда приезжали с гуманитарной помощью в Николаев и Запорожье. Они продолжают активно помогать Украине. С помощью благотворительных выступлений, продажи одежды с национальными мотивами собрали более 100 тысяч долларов. На этом супруги не планируют останавливаться.

Вы очень сильный народ. И у вас есть свои ценности и вы будете бороться до конца за семью, даже за соседей. Украинцы очень сильны и сейчас они покажут всему миру, кто они такие,

– подчеркнула певица.

Что известно о Брии Блессинг

Брия Блессинг – американка с украинским сердцем. Она родилась в США, но более 20 лет проживала в Украине. Именно здесь артистка открыла свой музыкальный талант, стала участницей "Голоса країни-4", представляла команду Святослава Вакарчука. Артистка жила во Львове, хорошо владеет украинским языком.