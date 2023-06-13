Рідні артистки стверджують, що вона приймає метамфетамін, який є похідним від кокаїну. До того ж метаморфін вважають важким наркотиком, і він викликає сильну залежність.
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Що кажуть родичі співачки
Кевін Федерлайн, який три роки був у шлюбі з артисткою і має від неї двох синів, пояснив, що сильно переймається здоров'ям колишньої дружини та публічно про це розповідає для того, щоб артистка оговталася й не нашкодила своєму життю.
Я боюся, що вона вживає метамфетамін – молюся, щоб про це дізналося суспільство і вона прийшла до тями,
– сказав чоловік.
Батько співачки також підтвердив слова Кевіна. Джеймс Спірс боїться, що його дочка може померти, як Еммі Вайнгауз. Зазначимо, причиною смерті знаменитої американської співачки стало алкогольне отруєння у 27 років.
Сини співачки, 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден, відмовляються зустрічатися з матір'ю, стверджуючи, що бачили, як їй доставляють наркотики.
До слова, після розлучення з Кевіном Федерлайном виконавиця втратила опіку над своїми синами. Окрім цього, вона деякий час лікувалася від наркотичної залежності й психічних розладів.
Світові знаменитості, які також страждали від наркотичної залежності
- Маколей Калкін кілька разів був заарештований через зберігання наркотичних речовин, а у 2012 році ледь не помер від передозування.
- Знаменита американська співачка Леді Гага впродовж деякого часу вживала кокаїн.
- Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі через передозування опіоїдами п'ять місяців пробув у лікарні та два тижні у комі.
- Джонні Депп на початку своєї слави також мав залежність від наркотиків і алкоголю.