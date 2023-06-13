Рідні артистки стверджують, що вона приймає метамфетамін, який є похідним від кокаїну. До того ж метаморфін вважають важким наркотиком, і він викликає сильну залежність.

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Що кажуть родичі співачки

Кевін Федерлайн, який три роки був у шлюбі з артисткою і має від неї двох синів, пояснив, що сильно переймається здоров'ям колишньої дружини та публічно про це розповідає для того, щоб артистка оговталася й не нашкодила своєму життю.

Я боюся, що вона вживає метамфетамін – молюся, щоб про це дізналося суспільство і вона прийшла до тями,

– сказав чоловік.

Батько співачки також підтвердив слова Кевіна. Джеймс Спірс боїться, що його дочка може померти, як Еммі Вайнгауз. Зазначимо, причиною смерті знаменитої американської співачки стало алкогольне отруєння у 27 років.

Сини співачки, 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден, відмовляються зустрічатися з матір'ю, стверджуючи, що бачили, як їй доставляють наркотики.

До слова, після розлучення з Кевіном Федерлайном виконавиця втратила опіку над своїми синами. Окрім цього, вона деякий час лікувалася від наркотичної залежності й психічних розладів.

Світові знаменитості, які також страждали від наркотичної залежності

Маколей Калкін кілька разів був заарештований через зберігання наркотичних речовин, а у 2012 році ледь не помер від передозування.

кілька разів був заарештований через зберігання наркотичних речовин, а у 2012 році ледь не помер від передозування. Знаменита американська співачка Леді Гага впродовж деякого часу вживала кокаїн.

впродовж деякого часу вживала кокаїн. Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі через передозування опіоїдами п'ять місяців пробув у лікарні та два тижні у комі.

через передозування опіоїдами п'ять місяців пробув у лікарні та два тижні у комі. Джонні Депп на початку своєї слави також мав залежність від наркотиків і алкоголю.

Автор Софія Хомишин