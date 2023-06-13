Родные артистки утверждают, что она принимает метамфетамин, который проходит от кокаина. К тому же метаморфина считается тяжелым наркотиком, и он вызывает сильную зависимость.

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Что говорят родственники певицы

Кевин Федерлайн, который три года был в браке с артисткой и имеет от нее двух сыновей, объяснил, что сильно обеспокоен здоровьем бывшей жены и публично об этом рассказывает для того, чтобы артистка пришла в себя и не навредила своей жизни.

Я боюсь, что она употребляет метамфетамин – молюсь, чтобы об этом узнало общество и она пришла в сознание,

– сказал мужчина.

Отец певицы также подтвердил слова Кевина. Джеймс Спирс опасается, что его дочь может умереть, как Эми Уайнхаус. Отметим, что причиной смерти знаменитой американской певицы стало алкогольное отравление в 27 лет.

Сыновья певицы, 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден, отказываются встречаться с матерью, утверждая, что видели, как ей доставляют наркотики.

Кстати, после развода с Кевином Федерлайном исполнительница потеряла опеку над своими сыновьями. Кроме того, она некоторое время лечилась от наркотической зависимости и психических расстройств.

Мировые знаменитости, которые также страдали от наркотической зависимости

Маколей Калкин несколько раз был арестован из-за хранения наркотических веществ, а в 2012 году чуть не умер от передозировки.

несколько раз был арестован из-за хранения наркотических веществ, а в 2012 году чуть не умер от передозировки. Знаменитая американская певица Леди Гага в течение некоторого времени употребляла кокаин.

в течение некоторого времени употребляла кокаин. Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри из-за передозировки опиоидами пять месяцев пробыл в больнице и две недели в коме.

из-за передозировки опиоидами пять месяцев пробыл в больнице и две недели в коме. Джонни Депп в начале своей славы также имел зависимость от наркотиков и алкоголя.

Автор София Хомышин