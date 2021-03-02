Брітні Спірс вперше за довгий час показала дорослих синів

Американська співачка Брітні Спірс останніми роками перебуває в епіцентрі скандалів через справу із опікунством її батька. У свої 39 років вона не може самостійно розпоряджатись фінансами та життям загалом, тому зустріч із її синами стала несподіванкою для фанатів.

Промовистими фото Брітні поділилась у своєму профілі в інстаграмі. На фотографіях жінка стоїть разом з синами – 15-річним Шоном і 14-річним Джейденом. Хоч вони і залишились жити з батьком після розлучення Брітні та Кевіна Федерліна, втім, вона домоглась часткової опіки та має право зустрічатись із дітьми.

Читайте також Ситуація хвилююча: ексчоловік Брітні Спірс відреагував на опікунство над співачкою

Брітні Спірс із синами

На знімках Брітні виглядає дуже щасливою, а високі красені-сини радо обіймають матір. Ймовірно, сім'я перебувала на момент фотозйомки на відпочинку, тому що краєвиди, що позаду Брітні і синів, мало нагадують зелений Лос-Анджелес.

Як же летить час! Мої хлопчики вже такі великі! Це важко для будь-якої мами, але особливо для мами хлопчиків, – те, як швидко ростуть діти. Мені дуже пощастило, тому що мої діти – справжні джентльмени і дуже добрі. Я не публікувала їхні фотографії, тому що вони перебувають у такому віці, коли хочуть самовиражатися, і я це повністю приймаю. Але нарешті вони дозволили мені опублікувати фото,

– написала зірка.

Варто зазначити, що хлопці прикрили обличчя захисними масками, аби їх гірше можна було ідентифікувати на публіці. Востаннє співачка викладала в мережі фото з дітьми у серпні 2019 року, коли була з ними у Діснейленді. Тоді вони були значно нижчі зростом, ніж зараз.

Що відомо про стосунки Брітні та дітей?

У вересні 2019 року Брітні Спірс отримала 30% опіки над дітьми. Сталось це після інциденту між її старшим сином Шоном та батьком Джеймі, який начебто вдарив хлопця. Саме тоді колишній чоловік Брітні звинуватив Джеймі Спірса в побитті Шона. Це "зіграло на руку" Брітні, адже тепер вона може безперешкодно бачитись з синами, не питаючи дозволу у свого батька-опікуна Джеймса.

Інсайдери видання The Sun додають, що у хлопців – чудові стосунки із зірковою мамою. У них немає спеціального графіку зустрічей, але хлопці живуть своїм життям і частіше віддають перевагу зустрічам із друзями. "Вони рідко відвідують маму і ще рідше залишаються на ніч, оскільки вони вже підлітки: їм цікавіше проводити час з друзями", – розповів інсайдер.

Інсайдер також додав, що вони знають про складну ситуацію з опікунством їхнього дідуся над матір'ю та обізнані про фанатський рух #FreeBritney. Вони підтримують маму, тому що Шон і Джейден давно мають напружені стосунки з дідусем. Втім, за словами адвоката Джеймса Спірса, саме він допоміг доньці повернути опікунство над її дітьми.