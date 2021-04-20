Брітні Спірс поширила рідкісне фото зі старшим сином, але потім його видалила

Американська виконавиця Брітні Спірс дуже рідко ділиться фото зі своїми двома дітьми. Днями зірка показала чарівне фото зі старшим сином Шоном, але з невідомих причин згодом його видалила.
Знаменита американська виконавиця Брітні Спірс вкотре спантеличила фанів. Вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі світлину з сином, але згодом видалила її.
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Брітні Спірс показала фото з сином
На новому знімку зі старшим 15-річним сином Шоном Престоном співачка позує у жовтій сукні та усміхається. Хлопець постав перед камерою у стильному вбранні. Помітно, що він значно підріс, бо вже вищий за свою зіркову матусю. Шон вперше показав обличчя на камеру, тому викликав бурхливу реакцію мережі.
Фото через певний час зникло з акаунту Брітні Спірс, однак це не завадило прихильникам поширити кадр мережею.
Зазначимо, що артистка ділиться знімками з синами надзвичайно рідко. Востаннє вона публікувала фото з двома дітьми у березні 2021 року, а перед цим у 2019 році. Тоді хлопці прикрили обличчя масками та окулярами, оскільки вони не хочуть показувати обличчя громадськості. Ймовірно, це й стало причиною, чому Брітні видалила знімок з Шоном.
Стосунки Брітні Спірс з синами
- 2004 року Брітні вийшла заміж за Кевіна Федерлайна. У подружжя народилося двоє синів – Шон і Джейден. 2006 року подружжя розлучилося. Знаменитість не вимагала аліментів від колишнього, проте хотіла, щоб діти залишилися з нею, а батько мав змогу з ними бачитися.
- Через те, що у Брітні в крові знайшли сліди наркотиків, суд передав право опіки над дітьми Федерлайну. 2008 року суд виніс постанову, згідно з якою Спірс забороняється відвідувати своїх дітей.
- Однак у вересні 2019 року, через те, що батько співачки нібито вдарив старшого сина, артистка отримала 30% опіки над дітьми. Тоді ексчоловік Брітні звинуватив Джеймі Спірса в побитті Шона. Це допомогло зірці безперешкодно бачитись з синами, не питаючи дозволу у батька-опікуна Джеймса.
- Джерела The Sun повідомляли, що у синів Брітні Спірс хороші стосунки із зірковою мамою. Вони надають перевагу зустрічам з друзями, а не зі співачкою, тому рідко бачаться з нею.
- Інсайдер додав, що сини знають про ситуацію з опікунством їхнього дідуся над матір'ю та розуміють причину поширення фанатського руху #FreeBritney. Вони підтримують Брітні Спірс, тому що мають напружені стосунки з дідусем. Та за словами адвоката Джеймса Спірса, саме він допоміг доньці повернути опікунство над її дітьми.