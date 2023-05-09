Фанати "поховали" Брітні Спірс після вірусного відео: чому кажуть, що співачки немає серед живих

У тіктоці віруситься відео, в якому прихильник Брітні Спірс покадрово розібрав один з останніх її роликів в інстаграмі. Він помітив, що під час танцю обличчя співачки "зіскакує", тож припустив, що хтось інший видає себе за Брітні.

Відео, про яке гудять фани, з'явилося в інстаграм-профілі Брітні Спірс два дні тому, 7 травня. На ньому 41-річна артистка танцює на камеру у жовтому топі й мінішортах. Ролик здався підозрілим, бо з її обличчя нібито спадає маска.

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Чому фани думають, що Брітні Спірс немає серед живих

Шанувальник Брітні Спірс думає, що хтось інший веде її інстаграм, використовуючи технології deepfake. У розкадруванні видно, що коли зірка закриває руками ніс, губи і підборіддя, її обличчя на мить змінюється і стає зрозуміло, що це зовсім інша людина – з меншими та світлішими очима, тоншими бровами.

"Deepfakes справжні, їх легко створити, для цього я використовував безкоштовний додаток", – прокоментував фанат після того, як узяв за основу відео з моделлю і за допомогою цієї технології перетворив її обличчя на обличчя Брітні.

У коментарях підняли ґвалт і вимагають, щоб Брітні Спірс вийшла у прямий ефір і довела, що з нею все гаразд:

"Я дивився в очі Брітні 25 років, це дійсно не справжня вона";

"Мені здається, Брітні вже не з нами";

"Я не хочу вірити, але це не вона";

"Ми вимагаємо появи Брітні у прямому ефірі";

"Я відчував, що з нею щось не так".

Важливо, що вірусному відео вже кілька днів, і за цей час воно набрало більш як півмільйона переглядів. Однак ніхто – ані молодий чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі, ані її представники – не відповів на чутки, що співачки немає серед живих.