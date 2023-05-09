Видео, о котором гудят фаны, появилось в инстаграм-профиле Бритни Спирс два дня назад, 7 мая. На нем 41-летняя артистка танцует на камеру в желтом топе и минишортах. Ролик показался подозрительным, потому что с ее лица якобы падает маска.

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Почему фаны думают, что Бритни Спирс нет в живых

Поклонник Бритни Спирс думает, что кто-то другой ведет ее инстаграм, используя технологии deepfake. В раскадровании видно, что когда звезда закрывает руками нос, губы и подбородок, ее лицо на мгновение меняется и становится понятно, что это совсем другой человек – с меньшими и светлыми глазами, более тонкими бровями.

"Deepfakes настоящие, их легко создать, для этого я использовал бесплатное приложение", – прокомментировал фанат после того, как взял за основу видео с моделью и с помощью этой технологии превратил ее в лицо Бритни.

В комментариях подняли шумиху и требуют, чтобы Бритни Спирс вышла в прямой эфир и доказала, что с ней все хорошо:

"Я смотрел в глаза Бритни 25 лет, это действительно не настоящая она";

"Мне кажется, Бритни уже не с нами";

"Я не хочу верить, но это не она";

"Мы требуем появления Бритни в прямом эфире";

"Я чувствовал, что с ней что-то не так".

Важно, что вирусному видео уже несколько дней, и за это время оно набрало более полумиллиона просмотров. Однако никто – ни молодой муж Бритни Спирс Сэм Асгари, ни ее представители – не ответил на слухи, что певицы нет в живых.