Брітні Спірс вимагає змінити опікуна

Американська співачка Брітні Спірс з 2008 року має незмінного опікуна – її батька Джеймса. Вже не вперше вона просить у суду передати постійне право опікунства над нею, цього разу – помічниці свого батька.

Прохання до суду представив адвокат Брітні Спірс. Зірка наполягає, аби їй назавжди змінили опікуна – із батька Джеймса на Джоді Монтгомері – жінку, яка наглядала за Брітні з 2019 року.

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Відомо, що опікунство над Брітні Спірс розділене на 2 частини:

за станом її здоров'я та добробутом;

за її кар'єрою та фінансами.

Раніше усе контролював Джеймі Спірс, але тепер він веде нагляд лише за фінансами співачки, іншу сферу опікунства він ще у 2019 році передав Монтгомері начебто через стан свого здоров'я.



Джоді Монтгомері може стати новим опікуном Брітні Спірс / Фото Biography Daily

Коли частина опікунства перейшла до жінки, та могла наймати для Брітні охорону, контролювати те, хто може її відвідувати, а також повний доступ до її медичної документації. Такий підхід сподобався співачці і тому вона просить передати Джоді ще контроль над власними фінансами.

У виданні Hollywood Life зазначають, що помічниця Джеймса Спірса є досвідченим опікуном, оскільки допомагає разом з чоловіком у розв'язанні подібних питань іншим сім'ям. Вона має довірчу фірму в Південній Каліфорнії, що допомагає з різними побутовими питаннями у сфері фінансів.

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