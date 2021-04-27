Брітні Спірс з бойфрендом відвідали весілля друзів: яскраві фото

Американська співачка Брітні Спірс та її бойфренд Сем Асгарі провели минулі вихідні разом. Вони розважалися на весіллі друзів й поділилися кадрами зі свята.

Яскравими світлинами бойфренд Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі поділився на особистій сторінці. Примітно, що сама виконавиця не ділилась цими кадрами, адже на думку друга артистки та її прихильників, зірка не може сама контролювати свої профілі у соціальних мережах.

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Брітні Спірс з бойфрендом на весіллі

Сем Асгарі повідомив, що він та Брітні Спірс вже вакцинувалися, а тому можуть розважатися на різноманітних святах. Цими вихідними пара відвідала весілля друзів, де багато танцювали та сміялися.

Брітні Спірс для виходу приміряла синю мінісукню, яка вдало підкреслювала її бездоганну фігуру. Зверху вона накинула бежеве хутряне пальто. Вбрання співачка поєднала із чорними туфлями на високих підборах.

Брітні доповнила стильний образ ланцюжком на шиї та сонцезахисними окулярами. Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила гарний макіяж з акцентом на губах.

Бойфренд Брітні Спірс Сем Асгарі вже 4 роки зустрічається зі співачкою. Він поділився, що хоче стати батьком якнайшвидше, бо хоче виховувати дітей у молодому віці. Однак ходять чутки, що його коханій не можна народжувати без дозволу опікуна.

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Реакція мережі

Прихильники зіркової пари захоплювалися новими кадрами закоханих. Свої враження вони висловили в коментарях: