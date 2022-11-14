Майбутні королі й королеви: хто має право на трон у монарших домах Європи

Монархія перестала бути популярною формою державного правління багато років тому, але деякі королівські доми продовжують відігравати важливу роль для країн. Дізнавайтесь у матеріалі про ймовірних монархів Європи, які можуть отримати місце на престолі.

Не так давно увесь світ активно обговорював смерть Єлизавети II – найстарішої королеви. Але британська монархія не єдина в Європі та світі. 24 канал підготував матеріал про можливих майбутніх королів та королев Данії, Швеції, Британії та інших країн.

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Король і королева-консорт Великої Британії

Нинішній король Великої Британії та Сполученого Королівства Чарльз III сьогодні святкує 74 роки. Його старший син принц Вільям – перший у черзі престолонаступництва. Коли Вільям займе місце батька, Кейт Міддлтон стане його королевою-консорт, якою зараз є Камілла.

Зараз принц і принцеса Уельські виконують свої королівські обов'язки, яких значно побільшало після смерті Єлизавети II.



Портрет принців Уельських / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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Королева Іспанії

Старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції Леонор має найбільше шансів посісти іспанський престол. Дівчині 17 років, вона на 2 роки старша за сестру Софію. Леонор носить титул принцеси Астурійської та інфанти – так називають королевичів у країнах Піренейського півострова.

Принцеса Леонор разом із сестрою та батьками часто з'являлась перед публікою. Але у 2021 році вона здійснила перший самостійний світський вихід – була на святкуванні 30-річчя Інституту Сервантеса в Мадриді.



Принцеса Леонор / Фото Getty Images

Король і королева Данії

Королева Магрете II, якій 82 роки, після смерті Єлизавети II стала єдиною монархинею у світі. Її наступником вважають кронпринца Фредеріка, який лиш на рік старший за свого брата. Після вступу кронпринца на престол, його величатимуть Фредеріком Х.

Кронпринц одружений з кронпринцесою Мері, яка є ймовірною майбутньою королевою. Подружжя виховує чотирьох дітей та періодично виходить у світ.



Кронпринц Фредерік та принцеса Мері / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Нідерландів

Донька короля Віллема-Олександра та королеви Максими 18-річна Катаріна-Амелія є першою в черзі престолонаступництва. Нещодавно вона почала навчатися в Амстердамському університеті.

Сама Амелія не дуже позитивно ставиться до своїх титулів та можливості стати королевою, про що розповідала в автобіографічній книжці. Вона жартівливо додавала, що радить батькові добре харчуватись та слідкувати за здоров'ям, бо поки що не хоче посідати престол.

Принцеса Амелія / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Король і королева Норвегії

Донедавна вважалось, що донька короля Норвегії Гаральда V та Соні Гаральдсен Марія Луїза займе престол після смерті батька. Але сталось не так – 8 листопада принцеса оголосила, що відмовляється від королівських обов'язків та зрікається престолу через шлюб із самопроголошеним шаманом.

Таким чином, перше місце в лінії престолонаслідування зайняв 49-річний кронпринц Гокон, єдиний син короля Норвегії. Після сходження на престол він буде іменуватися королем Гоконом VIII. Відтак, його дружина, кронпринцеса Метте-Маріт – стане королевою.



Кронпринц і принцеса Норвегії / Фото з пінтересту

Королева Бельгії

У Бельгії найбільш імовірно наступною королевою стане принцеса Єлизавета, донька Філіпа I та Матильди. Зараз бельгійській принцесі 21 рік, вона навчається в Оксфорді, а раніше проходила навчання у військовому таборі. На світські події виходить у світ разом з батьками.

, що за десять років до народження принцеси Єлизавети в Бельгії вирішили прийняти закон про успадкування престолу з позиції первородства. Саме тому Єлизавета є першою в лінії успадкування попри те, що має двох молодших братів.



Принцеса Єлизавета / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Швеції

Її королівська високість кронпринцеса Швеції Вікторія є наступницею престолу свого батька, Карла XVI Густава. 45-річна Вікторія народилась принцесою, але стала першою в лінії престолонаступництва після зміни законодавства.

Разом з чоловіком принцом Даніелем кронпринцеса часто заміняє свого батька, виконуючи його обов'язки. Також вона керує власною програмою, яка допомагає врегульовувати міжнародні конфлікти.



Кронпринцеса Вікторії / Фото з інстаграму королівської сім'ї