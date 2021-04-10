Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа військовими салютами: фото

Велика Британія проводить гарматні залпи у пам'ять про принца Філіпа. Військові салюти проходять не тільки по всій країні, але й на військових кораблях у відкритому морі.

10 квітня у Великій Британії, починаючи з полудня, військовослужбовці роблять постріл кожної хвилини в пам'ять про померлого принца Філіпа. Серію гарматних залпів розпочали у Лондоні з Тауера. Також салюти пройдуть в Единбурзі, Кардіффі та Белфасті, замках Кардіфф та Гіллсборо, Единбурзькому замку й на військово-морській базі Портсмут.

До теми Королівська сім'я поширила зворушливе фото принца Філіпа і Єлизавети II

Британія вшановує пам'ять принца Філіпа військовими салютами

На знак скорботи стріляли не тільки в куточках Великої Британії, але й у відкритому морі. Це був есмінець HMS Diamond, фрегат HMS Montrose. Зауважимо, що принц Філіп під час Другої світової війни служив у британському королівському флоті та мав звання лорда-адмірала.



У Британії проводять гарматні залпи / Фото BBC

Кожна гармата має зробити 41 залп по одному вистрілу за хвилину. Серія гарматних залпів уже відбулася біля будівлі парламенту Австралії.



У Британії проводять гарматні залпи / Фото BBC

Через пандемію коронавірусу заходи є обмеженими для публіки. Військовослужбовці, згідно з карантинними умовами, перебувають у захисних масках.

У Лондоні для церемонії використали старовинні гармати часів Першої світової війни. Їх використовували у 1947 році на честь весілля принца Філіпа, а також під час коронації Єлизавети II.

Військові салюти у пам'ять про герцога Единбурзького проходять на рівні з тими, що проходили після смерті королеви Вікторії в 1901 році й Вінстона Черчилля в 1965 році. Гарматні залпи транслювали по британському телебаченню й в інтернеті.



У Британії проводять гарматні залпи / Фото BBC

Гарматні залпи у пам'ять про принца Філіпа: дивіться відео онлайн