Престижна премія Brit Awards-2023: хто зі знаменитостей став тріумфатором
Джерело:BBC
У Лондоні вчора прогриміла ще одна престижна музична премія Brit Awards-2023. Одразу 4 статуетки здобув Гаррі Стайлз, який став тріумфатором вечора.
У суботу, 11 лютого, на лондонській O2 Arena відбулась церемонія нагородження премією Brit Awards-2023 (британський аналог Греммі). Ведучим заходу став комік Мо Гілліган.
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Цьогорічним тріумфатором премії став Гаррі Стайлз – він здобув одразу 4 нагороди: за найкращий альбом, пісню (кліп до якої зняла українка Таня Муіньо). Також Гаррі переміг у номінаціях артиста року та найкращого попвиконавця. У подячній промові Стайлз згадав свою маму та колишніх учасників гурту One Direction.
Слідом за Гаррі по дві нагороди здобули Бейонсе та Wet Leg – британський інді-гурт. Продюсером року став Девід Гетта.Цікаво, що на Греммі, яке відгриміло тиждень тому, тріумфатором навпаки стала Бейонсе. Вона побила рекорд премії, отримавши найбільше нагород за всю історію Греммі. Хоча й Гаррі Стайлз залишився там не без уваги, здобувши статуетки за найкращий альбом.
Переможці Brit Awards-2023: список
Альбом року – Гаррі Стайлз – Harry's House
Артист року – Гаррі Стайлз
Найкращий колектив – Wet Leg
Пісня року – Гаррі Стайлз – As It Was
Найкращий іноземний артист – Бейонсе
Найкраща іноземна група – Fontaines DC
Іноземна пісня року – Бейонсе – Break My Soul
Найкращий новий артист – Wet Leg
Найкраща зірка – Flo
Найкращий альтернативний/рок-артист – The 1975
Найкращий танець – Becky Hill
Найкращий артист у хіп-хоп/реп/грайм – Aitch
Найкращий поп/R&B-артист – Гаррі Стайлз
Продюсер року – David Guetta
Автор пісень року – Kid Harpoon