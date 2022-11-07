Гурт Bring Me The Horizon, який знімав кліпи в Україні, збирає гроші для постраждалих тварин

Британський рок-гурт Bring Me The Horizon підтримує Україну у війні з Росією. Музиканти об'єдналися з рухом UAnimals, аби допомогти тваринам, які постраждали під час вторгнення. Вони розігрують унікальні призи за донат у 4 фунти стерлінгів – близько 170 гривень.

Зоозахисна організація UAnimals вийшла на всесвітньо відомий гурт Bring Me The Horizon, аби той допоміг зі збором на лікування та реабілітацію постраждалих тварин. Однак рокери підтримали Україну не тільки словами, а й розіграшем, який обіцяють провести 23 листопада.

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Bring Me The Horizon збирає гроші для тварин в Україні

У відеозверненні британці наголосили, що через війну тварини в Україні налякані, травмовані та самотні. Тож вони звернулися до мільйонів фанів з усього світу, аби ті задонатили на збір бодай 4 фунти стерлінгів й отримали шанс виграти подарунки.

Перший – це синьо-жовті барабанні мембрани з автографами учасників, на яких Мат Ніколс грав на премії New Musical Express Awards 2022. Два інших – подарункові карти в офіційний магазин рокерів Horizon Supply Co на суми 100 та 50 фунтів стерлінгів.

Гурт розуміє, що українці об'єдналися з початку війни, щоб допомагати не лише одне одному, а й тваринам, які постраждали через бойові дії. Вони пережили тисячі вибухів, втратили сім'ї, домівки і нормальне життя. Bring Me The Horizon хоче приєднатися та висловити свою підтримку українському народу в цей важкий час та підтримати UAnimals у їхніх благодійних ініціативах,

– йдеться в дописі.

У мережі також нагадали – чим більше донатів, тим більше шансів на перемогу.

Нагадаємо, два кліпи гурту Bring Me The Horizon зняті в Україні. У вересні 2021 року вийшло відео на трек DiE4u, в якому навіть чути українську мову. Зйомки відбувалися в одному з нічних клубів Києва, а головною героїнею кліпу стала українська модель Аліна Знахаренко. Тоді як перше відео на пісню Mantra 2018 року рокери знімали у Жовтневому палаці.

Британці також кілька разів приїжджали в Україну з концертом – у липні 2019 вони закрили перший день фестивалю UPark, а у вересні 2020 року відіграли сольник у Києві.