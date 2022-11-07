Зоозахисна організація UAnimals вийшла на всесвітньо відомий гурт Bring Me The Horizon, аби той допоміг зі збором на лікування та реабілітацію постраждалих тварин. Однак рокери підтримали Україну не тільки словами, а й розіграшем, який обіцяють провести 23 листопада.

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Bring Me The Horizon збирає гроші для тварин в Україні

У відеозверненні британці наголосили, що через війну тварини в Україні налякані, травмовані та самотні. Тож вони звернулися до мільйонів фанів з усього світу, аби ті задонатили на збір бодай 4 фунти стерлінгів й отримали шанс виграти подарунки.

Перший – це синьо-жовті барабанні мембрани з автографами учасників, на яких Мат Ніколс грав на премії New Musical Express Awards 2022. Два інших – подарункові карти в офіційний магазин рокерів Horizon Supply Co на суми 100 та 50 фунтів стерлінгів.

Гурт розуміє, що українці об'єдналися з початку війни, щоб допомагати не лише одне одному, а й тваринам, які постраждали через бойові дії. Вони пережили тисячі вибухів, втратили сім'ї, домівки і нормальне життя. Bring Me The Horizon хоче приєднатися та висловити свою підтримку українському народу в цей важкий час та підтримати UAnimals у їхніх благодійних ініціативах,

– йдеться в дописі.

У мережі також нагадали – чим більше донатів, тим більше шансів на перемогу.

Важливо! Задонатити на допомогу постраждалим від війни тваринам і виграти призи від Bring Me The Horizon можна за лінком.