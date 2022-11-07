Зоозащитная организация UAnimals вышла на всемирно известную группу Bring Me The Horizon, чтобы она помогла со сбором на лечение и реабилитацию пострадавших животных. Однако рокеры поддержали Украину не только словами, но и розыгрышем, который обещают провести 23 ноября.

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Bring Me The Horizon собирает деньги для животных в Украине

В видеообращении британцы подчеркнули, что из-за войны животные в Украине напуганы, травмированы и одиноки. Они обратились к миллионам фанов со всего мира, чтобы те задонатили на сбор хотя бы 4 фунта стерлингов и получили шанс выиграть подарки.

Первый – это сине-желтые барабанные мембраны с автографами участников, на которых Мат Николс играл на премии New Musical Express Awards 2022. Два других – подарочные карты в официальный магазин рокеров Horizon Supply Co на суммы 100 и 50 фунтов стерлингов.

Группа понимает, что украинцы объединились с начала войны, чтобы помогать не только друг другу, но и животным, пострадавшим из-за боевых действий. Они пережили тысячи взрывов, потеряли семьи, дома и нормальную жизнь. Bring Me The Horizon хочет присоединиться и выразить свою поддержку украинскому народу в это тяжелое время и поддержать UAnimals в их благотворительных инициативах,

– говорится в сообщении.

В сети также напомнили – чем больше донатов, тем больше шансов на победу.

Важно! Задонатить на помощь пострадавшим от войны животным и выиграть призы от Bring Me The Horizon можно по ссылке.